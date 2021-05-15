В Минздраве рассказали, сколько в РФ зарегистрировано людей с психическими расстройствами

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. В РФ зарегистрировано более 5 млн человек, страдающих психическими расстройствами, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на XVII съезде психиатров России.

"У нас глупые победы". Нюта Федермессер — о том, как менять психоневрологические интернаты

"По данным Всемирной организации здравоохранения, порядка 10% бремени болезней приходится на психиатрические, неврологические, наркологические расстройства, что, конечно, чрезвычайно много и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться. В РФ зарегистрировано около 5,6 млн человек страдающих психическими расстройствами. Это граждане, которым требуется медицинская помощь, которым требуется медицинская и социальная реабилитация", - сказал он

По словам Салагая, одной из важнейших задач для практического здравоохранения является обеспечение качества и доступности медицинской помощи и реабилитационных процедур для данных пациентов. Организация "как медицинской помощи, так и реабилитации, это вопрос, который находится в фокусе внимания ученых, организаторов здравоохранения и на этом направлений нам конечно многое предстоит сделать", отметил он.

"Сегодня фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, акцент на внебольничной помощи, на персонифицированной терапии, в целом, на повышении уровня знаний, применения современных коммуникационных инструментов для укрепления психического здоровья граждан", - заключил Салагай.

В новость внесены изменения (11:45) - передается с уточнением в лиде и цитате по просьбе пресс-службы Минздрава с исправлением цифры, верно - 5,6 млн.