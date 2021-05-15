Вакцинацию от коронавируса прошли 2,8 тыс. человек из числа персонала ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 2,8 тыс. человек, которые будут обеспечивать работу Петербургского международного экономического форума на его площадке и за ее пределами. Об этом в субботу ТАСС сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Вакцинировано порядка 2,8 тыс. людей, которые будут принимать участие как в обеспечении форума непосредственно на площадке, так и будут работать вне площадки, но будут контактировать с гостями - водители, сотрудники гостиниц. Мы готовы продолжать вакцинацию вплоть до форума и далее, но это, понятно, будет не полная вакцинация", - сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова отмечала, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для организаторов и персонала ПМЭФ.

Кроме того, в Петербурге уже начали открывать специальные пункты тестирования персонала и участников форума на коронавирус. Сейчас их 10, всего планируется открыть 54.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.