Роскосмос организует поездку на Байконур учащимся, пострадавшим в школе в Казани

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал организовать учащимся и учителям казанской гимназии №175, пострадавшим во время стрельбы, поездку на космодром Байконур.

"Желаем пострадавшим учащимся казанской гимназии №175 скорейшего выздоровления! После того, как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В минувший вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.