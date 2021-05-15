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Стрельба в школе в Казани

Власти готовят списки проявивших героизм работников школы в Казани, где произошла стрельба

В Министерстве образования и науки Татарстана отметили, что списки разместят в интернете в ближайшее время
© Максим Зарецкий/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана готовят список учителей и других сотрудников казанской школы № 175, которые вели себя героически во время ЧП в минувший вторник, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

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"Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть", - сказала собеседница агентства.

В четверг на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил мужество взрослых и детей во время трагедии в Казани, а также попросил внести предложения о предоставлении к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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