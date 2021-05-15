"Единая Россия" приостановила членство свердловского депутата, подозреваемого в убийстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Свердловское отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Геннадия Виноградова, который арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщил в субботу секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий.

"Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия", - приводят в пресс-службе партии слова Шептия.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал, что депутат городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы, их обвиняют в причастности к убийству в 2003 году. Как пояснил собеседник агентства, ближайшие два месяца они проведут под стражей.

По данным из открытых источников, Геннадию Виноградову 63 года, он депутат городской думы Артемовского городского округа от партии "Единая Россия".