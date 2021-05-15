Участниками первого в России винного марафона в Анапе стали более 1,2 тыс. человек

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Первый в России винный марафон прошел в Анапе в рамках фестиваля "А. море фест". Участниками забега, в ходе которого можно было продегустировать вино, стали 1,2 тыс. человек, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В Анапе прошел первый в России винный марафон. Это масштабное событие в рамках фестиваля "А. море фест" объединило 1,2 тыс. человек - людей разных возрастов и профессий со всей России - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что участникам было предложено несколько дистанций - 5 км, 10,5 км, 21,1км, 42,2 км, а также забег в карнавальных костюмах на 1,8 км. Маршрут марафонской дистанции проходил через набережную, парки и скверы и виноградники Гай-Кодзора. Осложняли дистанцию горные спуски и подъемы.

В пресс-службе отметили, что на всех маршрутах забега организаторами были предусмотрены пункты питания, где волонтеры предлагали воду, а участники по желанию могли продегустировать вино.

Сам фестиваль "А. море фест", приуроченный к началу курортного сезона, стартовал в Анапе накануне. В рамках мероприятия гости курорта смогут, в частности, посетить винную ярмарку и увидеть шоу воздушных шаров.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.