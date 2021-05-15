Переболевшие COVID-19 в Петербурге за пандемию сдали более 1 тыс. литров плазмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, перенесншие коронавирус, за время пандемии сдали более 1 тыс. литров плазмы, которую применяют для лечения пациентов с аналогичным диагнозом. Об этом в субботу сообщили в городском комитете по здравоохранению.

"В мае 2020 года городская станция переливания крови впервые начала заготавливать плазму от доноров - реконвалесцентов COVID-19. С тех пор переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты сдали более 1 тыс. литров плазмы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, за прошедший год медики провели более 1,6 тыс. донаций. Некоторые доноры сдали плазму более пяти раз, также постоянно обращаются новые доноры. "В городе имеется достаточное количество доноров и специалистов для обеспечения необходимого количества плазмы в соответствии с сегодняшней потребностью", - отметили в комитете.

Использование антиковидной плазмы при лечении больных в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести прописано во временных методических рекомендациях Минздрава РФ. Особо его рекомендуют при неэффективности ранее проводимого лечения. В Петербурге этот метод используется в десяти учреждениях.

По последним данным, в Петербурге выявили 426 615 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 388 915 человек, умерли 13 726. За последние сутки в городе выявили 749 случаев заражения.