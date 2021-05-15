В РАН считают, что научный трек должен стать частью "Российской студенческой весны"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Научная программа должна стать постоянной составляющей фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщил в субботу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука", который организован на площадке фестиваля "Российская студенческая весна".

"Когда мы говорим о технологическом будущем, то мы должны опираться на знания. Каким образом мы это знание получаем? Можно со школы, но прежде всего это университеты, студенчество. Вот эта "Студенческая весна", этот праздник, который мы все сегодня начинаем праздновать, он, на мой взгляд, должен быть неотделим, там должен обязательно присутствовать научный трек. <...> И хорошо, если это войдет в традицию, чтобы на таком форуме было обязательное присутствие науки", - сказал Сергеев.

По его словам, сейчас у молодежи есть много разных траекторий жизненного успеха, и необходимо сделать так, чтобы траектория ученого была привлекательной, интересной молодежи. Сергеев добавил, что сейчас одна из главных задач РАН - искать мотивированных ребят и обеспечивать им академическое сопровождение.

"Если вы хотите широкой известности - идите в политику, <...> если хотите как можно скорее достичь благосостояния - идите в бизнес, но если вы хотите, чтобы у вас была интересная работа, чтобы вы были счастливы, чтобы в результате вашей креативности, настойчивости у вас получались новые результаты, такие, чтобы вы понимали, что вы впервые на этой планете додумались о чем-то новом, конечно, идите в науку", - обратился к участникам фестиваля глава РАН.

XXIX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проходит в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая, он входит в перечень праздничных мероприятий, посвященных 800-летию города. Фестиваль объединяет 3,4 тыс. талантливых студентов из 75 регионов России, а также делегации из ЛНР и ДНР.