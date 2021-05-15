В Росмолодежи призвали активнее вести информирование о возможностях научной работы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Информирование молодых людей о возможностях, которые они могут получить, занимаясь научной деятельностью, нужно всячески усиливать. Такими площадками на первоначальном этапе должны становиться, в том числе, кванториумы и кружки, считает заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

"У нас в стране много возможностей для реализации у молодых ученых, и зачастую с чем мы сталкиваемся: <...> информация о этих возможностях не доходит до молодых людей. Все сейчас настроены на то, чтобы искать каналы коммуникации, доводить информацию до толковых молодых людей, творческих. А тех ребят, которые готовы посвятить науке, открытиям, разработкам, для них нужно доводить возможности", - сказал он в беседе с ТАСС в кулуарах российского форума "Молодежь и наука", который проходит в Нижнем Новгороде.

По его мнению, такими площадками должны быть в том числе "Кванториумы" и технические кружки, которые будут завлекать в научную деятельность детей. "Те же проекты "Кванториумов", те же, условно, технические кружки изначально. В целом информационное поле: когда человек растет, он понимает, что какие-то интересные технические штуки здесь, дальше ребенок проявляет интерес, и его специалисты подхватывают. Дальше дают ему сложнее, сложнее и сложнее задачи, то есть человек растет в этой среде", - сказал собеседник.

Платонов также отметил, что в направлении создания научно-технических кластеров начинают работать российские вузы. "Так что тут весь вопрос в информированности и заинтересованности", - сказал собеседник.

Форум является одним из центральных событий Года науки и технологий в России. Мероприятие проходит совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Ключевая задача - достижение обозначенного Президентом РФ Владимиром Путиным присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Также участники форума обсудят вопросы формирования кадрового резерва в вузах и научных организациях.