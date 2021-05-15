В Финском заливе обнаружили четыре судна, затонувшие в 1941 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции обнаружили в Финском заливе четыре судна, выполнявших роль санитарного транспорта и затонувших в 1941 году во время прорыва из Таллина в начале Великой Отечественной войны. В результате увековечена память 2,5 тыс. человек, сообщил в субботу ТАСС руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов.

"В период с 5 по 15 мая "Разведывательно-водолазная команда" обнаружила и идентифицировала в Финском заливе четыре транспорта, погибшие 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации: санитарный транспорт "Калпакс" №524, санитарный транспорт "Алев" №511, транспорт "Ярвамаа" №547, транспорт "Атис Кронвальдс" №563", - рассказал Богданов.

Экспедиция организована "Разведывательно-водолазной командой" и морской инженерной компанией "Фертоинг" совместно с Русским географическим обществом, Фондом президентских грантов и компанией "Транснефть" в рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте" и посвящена 80-летию прорыва.

Как отметил Богданов, суда лежат на глубинах от 40 до 50 м юго-западнее острова Мощный. Команда подводных исследователей на каждом судне обнаружила судовые колокола - на некоторых из них удалось прочитать названия судов.

"Почти все обнаруженные суда сильно затянуты сетями, что осложняло проведение обследований. На палубе и в трюмах всех найденных транспортов обнаружены многочисленные остатки амуниции, стрелковое оружие. Так на пароходе "Атис Кронвальдс" на мостике полупустой ящик с винтовочными патронами", - отметил руководитель экспедиции. Специалисты компании "Фертоинг" также сделали гидрографическое исследование и построили предварительные 3D-модели погибших судов.

В 2021 году будут организованы еще как минимум две экспедиции в район гибели найденных транспортов, а также для поиска и обследования других судов, погибших августе 1941 года у о. Гогланд. В зависимости от эпидемиологической ситуации российская команда совместно с эстонскими и финскими подводными исследователями планирует проведение экспедиции по идентификации кораблей Таллинского прорыва у мыса Юминда (Эстония) - что позволит путем подводного обследования точно идентифицировать многие объекты и составить точную карту гибели. Кроме того, к августу этого года планируется создать и представить в открытом доступе интерактивную карту, которая позволит не только получить точные данные о большинстве кораблей, но и в некоторых случаях прикоснуться к подводным объектам, которые будут представлены в формате виртуальных музеев.

История судов

Санитарный транспорт "Калпакс" - латвийский пароход, в Таллине принял на борт 1 тыс. человек, из них 850 раненых, остальные в основном женщины и дети. В ходе прорыва судно неоднократно останавливалось на минных полях и героически спасало людей с погибающих судов. "Калпакс" затонул 29 августа 1941 после попадания трех авиабомб. В этот момент на судне находились до 1,5 тыс. человек, спаслись 60-70.

"В трюмах и на палубе обнаружены многочисленные останки людей, полевые кухни, госпитальные прачечные котлы на конной тяге, стрелковое оружие и каски раненных бойцов", - рассказал Богданов.

Санитарный транспорт "Алев" в Таллине принял на борт 670 раненных, а во время прорыва останавливался и принимал на борт людей с погибающих судов. 29 августа погиб от ударов немецкой авиации со всем личным составом: 18 моряков и 670 раненых, а также неустановленное число спасенных с других судов.

Латвийский пароход немецкой постройки "Атис Кронвальдс" в Таллине принял на борт 800 человек, в основном гражданских, а также имущество и оборудование Таллинского Военного порта. Вечером 29 августа погиб от ударов немецкой авиации, в воде оказалось около 800 человек. Несколько часов спустя к месту гибели парохода подошло небольшое парусно-моторное судно, ему удалось подобрать из воды всего около сорока человек, в том числе и раненого капитана судна.

Эстонский пароход английской постройки "Ярвамаа" в Таллине принял на борт около 800 человек, в основном военных моряков из штабов КБФ и Бригады торпедных катеров, а также флотское имущество и вооружение со складов в Таллине. Вечером 29 августа был тяжело поврежден ударами немецкой авиации, от попаданий авиабомбы загорелась центральная надстройка. Подошедшие на помощь тральщики спасли с горящего "Ярвамаа" более 500 человек, а выгоревший и пустой "Ярвамаа" затонул утром 30 августа.

Таллинский прорыв

27-30 августа 1941 года в Финском заливе Балтийского моря произошла одна из самых крупных трагедий советского и российского флота, получившая название "Таллинский прорыв": из 225 кораблей Балтийского флота, эвакуировавших последних защитников и население из осажденного немецкими войсками Таллина, было уничтожено 62 судна, погибли более 15 тыс. человек.

В конце августа совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Балтийским флотом планируется проведение мемориальной акции, в которой примут участие потомки погибших и выживших участников Таллинского прорыва.