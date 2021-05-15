Глава РАН отметил, что качество аспирантуры выросло при сокращении числа учащихся в ней

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций. Об этом сообщил в субботу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука".

"Я считаю, что то, что произошло в целом сейчас с аспирантурой, это правильный, хороший, свежий ветер, который подул. Потому что в том же 2012 году, когда мы говорили, что у нас 160 тыс. аспирантов, мы знаем, что это были за аспиранты, зачем туда шли. <...> Сейчас очевидно, что произошло оздоровление, то, что делает Высшая аттестационная комиссия (ВАК) - сократила число диссертационных советов в два раза, - но качество диссертаций, которые защищаются, стало существенно лучше", - сказал Сергеев.

По его словам, в прошлом году только 9% выпускников аспирантуры защитили диссертацию в срок, то есть по завершении аспирантуры. Но если посмотреть на тех, кто защитил с опозданием в год, в два года - то цифра поднимется до 50%. При этом Сергеев отметил, что для сохранения существующего уровня кандидатов и докторов наук (около 100 тыс. человек), согласно консервативному сценарию, надо всего 5 тыс. защит диссертаций выпускников аспирантуры в год.

"Но надо добиваться того, чтобы это было суперзащиты, чтобы те, которые защищались, пришли и действительно работали в науке, и никуда не уходили. Поэтому я считаю, что ничего страшного с нашей аспирантурой не произошло", - заключил глава РАН.

Согласно данным статистического сборника "Индикаторы науки: 2021" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), количество выпускников аспирантуры в российских вузах и научных институтах сократилось с 2010 по 2019 год более чем в два раза: с 33,7 тыс. до 15,4 тыс. человек. При этом в 2010 году 9 611 выпускников аспирантуры защитили кандидатскую диссертацию, а в 2019-м - только 1 629. Общая численность аспирантов на конец 2019 года составляла около 84 тыс. человек.