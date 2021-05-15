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С фасада Госдумы из-за сильного ветра упала буква "А"

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова сообщила, что на место вызвали специалистов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Буква "А", упавшая с фасада здания Государственной думы на Охотном ряду, будет скоро возвращена на место. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Из-за очень сильного ветра буква "А" (из окончания в слове "Государственная" в названии нижней палаты парламента - прим. ТАСС) сорвалась", - сказала Крылова.

По ее словам, "вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят".

Эксплуатация зданий Федерального собрания находится в ведении Управделами президента РФ.

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