В Архангельске представили воздушный турмаршрут на самолете Ан-2

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Первый воздушный туристический маршрут на самолете Ан-2 в субботу представили в Архангельске. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области, с высоты 250 м туристы увидят Архангельск, музей "Малые Корелы", дельту Северной Двины и острова.

"Панорамные виды Архангельска, музейный комплекс "Малые Корелы", Новодвинская крепость - в столице Поморья дан старт новому виду туристических услуг, это обзорные полеты на самолете Ан-2. Они позволят в ходе экскурсии увидеть с высоты Архангельск, острова дельты Северной Двины и многое другое", - говорится в сообщении.

Маршрут позиционируется как тур выходного дня. Это первые воздушные экскурсионные туры над территорией Архангельской области. Полеты будут осуществляться из аэропорта Васьково Архангельским объединенным авиаотрядом.

Продолжительность экскурсии - около 35 минут. Перед полетом всем туристам выдадут наушники. Им расскажут о местах, над которыми пролетает биплан. "Наша задача - сделать так, чтобы турпоток в область увеличился. Мы готовы активно поддерживать туризм в нашем регионе. Убежден, что потенциал Архангельской области еще не раскрыт, у региона есть большие конкурентные преимущества, которые надо использовать гораздо активнее", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Цыбульского.

В Архангельске также разрабатываются туры на вертолетах по области.