Фальков заявил, что массового перевода вузов на удаленку из-за пандемии не планируется

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Массового перевода российских вузов на дистанционный режим работы сегодня не планируется, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе РФ. Об этом заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В случае необходимости все решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, в конкретном городе", - заявил он, отвечая на вопрос о том, готовы ли вузы перейти на дистанционный режим работы в случае роста заболеваемости.

Министр отметил, что подать документы для поступления в этом году можно очно и дистанционно. "В этом году мы, конечно, рассчитываем, что обстоятельства будут несколько иные. Вопрос уже не в пандемии, вопрос в том, что многие при подаче документов хотели бы делать это в удобном формате, то есть удаленно, достаточно просто послать это все по почте либо используя информационную систему в первую очередь, а что-то дослать по почте, этого достаточно", - добавил Фальков.