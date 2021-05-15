В Калуге в ходе фестиваля "Черешневый лес" посадили саженцы в честь юбилея полета Гагарина

ТАСС, 15 мая. Высадка 150 саженцев черешни, в том числе 16 деревьев, символизирующих дату первого полета в космос 12 апреля, прошла в Калуге в субботу в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес".

"Символичные 16 (12.04) черешневых деревьев посадили сегодня на площадке около музея космонавтики", - написал в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что "всего сегодня в Калуге было посажено 150 черешневых деревьев".

Среди участников посадки деревьев в Калуге были замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, мэр города Дмитрий Денисов, известные деятели искусств, журналисты, телеведущие. Для них была организована экскурсия по парку им. Циолковского и Музею космонавтики, а также экскурсия по швейной фабрике "Мануфактуры Bosco" - именно эта российская компания, Bosco di Ciliegi, которая владеет в России сетью монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров, учредила в 2021 году Открытый фестиваль искусств "Черешневый Лес", объединивший разные виды искусства - от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и арт-проектов.

Губернатор Шапша, замминистра Бочаров и мэр Денисов высадили три черешни на территории "Мануфактуры Bosco", где выпускаются для российского рынка трикотажные изделия и пуховики. Компания Bosco в 2019 году открыла на территории Калужской области свой производственный комплекс.

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - уникальный проект, каждую весну смотр представляет большую программу театральных и кинопремьер, музыкальных событий, выставок. Девиз XХI фестиваля обозначен как "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс". В связи с чем фестиваль посвящен ряду круглых дат: 1600-летию Венеции, 90-летию театра кукол имени Сергея Образцова, 75-летию Бориса Эйфмана, 60-летию полета Юрия Гагарина и другим. Главная ежегодная традиция фестиваля - посадка молодых черешневых саженцев. Звезды театра, кино, телевидения, деятели искусства, спорта и бизнеса каждый год, часто целыми семьями, сажают черешневые деревья, как правило - до конца мая. Всего за время проведения этих фестивалей в России было посажено около 10 тыс. черешен.

ТАСС выступает официальным информационным партнером Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".