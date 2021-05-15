ЕР внесет 17 мая законопроект, ужесточающий правила получения оружия

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им. Об этом в субботу сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в эфире Youtube -канала "Соловьев Live".

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В понедельник <...> "Единая Россия" в Государственную Думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием лицам, по своим медицинским показаниям к этому не расположенным", - сказал он.

"Мы прописываем дополнительные основания для отказа на получение оружия для людей, не прошедших медицинские показатели. Мы прописываем обязательность медицинских комиссий только в государственных учреждениях. Мы наделяем Росгвардию правом проверять эти данные, мы устанавливаем, что результаты освидетельствования могут быть только в цифровом виде и никак иначе", - пояснил Хинштейн.

13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что медицинские справки для получения разрешения на владение оружием должны выдаваться только в государственных клиниках.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани, где в минувший вторник бывший ее ученик устроил стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший был задержан.