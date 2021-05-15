Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19

БЕЛГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде в возрасте 89 лет. Как сообщило в субботу издание Blic , причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти певца не удалось.

Президент Сербии Александар Вучич направил семье Марьяновича телеграмму с соболезнованиями. "Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки", - цитирует телеграмму Вучича пресс-служба сербского лидера.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку "Музыка для танцев" он выпустил в 1959 году.

В СССР о Марьяновиче впервые заговорили в 1963 году после выхода на экраны картины "Любовь и мода", где он исполнил свою популярную песню Devojko mala ("Маленькая девушка"). 1 мая 1964 года Марьянович выступил на "Голубом огоньке", который транслировало ЦТ СССР. Первые гастроли Марьяновича в Советском Союзе состоялись в 1963 году, он выступал во многих городах СССР, исполнял произведения Никиты Богословского, Яна Френкеля, Эдуарда Колмановского и многих других авторов. В 1967 году Марьянович выступил перед жителями разрушенного землетрясением Ташкента.

В 1980 году, во время гастролей в Сочи, Марьяновичу вручили грамоту, в которой говорилось: "Ваше искусство укрепляет дружбу между нашими народами. В Вашем лице мы видим благородного борца за высшие человеческие идеалы, за мир во всем мире. Это принесло Вам славу в нашей стране". После победы с песней Objavljujem Rat! ("Объявляю войну!") на международном фестивале "Белградская весна - 1982" он посетил с гастролями Болгарию, Францию, Швейцарию, Германию, США и СССР.

В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Марьяновича наградили орденом Дружбы народов "за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия".