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Пандемия COVID-19

Kyodo: 80-летней японке по ошибке ввели две дозы вакцины за сутки

Врач не стал проверять удостоверение личности женщины, привитой до этого другим медработником

ТОКИО, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудник больницы города Тоёхаси префектуры Айти в центральной части Японии 15 мая ошибочно ввел вторую дозу вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech 80-летней местной жительнице, которая в этот же день получила первую дозу препарата. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Инцидент был вызван тем, что врач не стал проверять удостоверение личности женщины, привитой до этого другим медработником. Отмечается, что повторная вакцинация не вызвала у нее побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за состоянием пожилой пациентки.

Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с трехнедельным интервалом.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 400 тыс. человек вкололи первую дозу, а 15 тыс. - две.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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