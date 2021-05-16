Вторую партию "Спутника V" доставили в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" была доставлена в воскресенье в город Хайдарабад. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Вторая партия "Спутника V" сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед", - сказал посол.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в области медицинских исследований, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также поддерживают активный, неполитизированный диалог в рамках таких международных платформ, как ВОЗ, Группа двадцати и БРИКС. Гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, уже успешно используется (более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов, были доставлены в Нью-Дели в конце апреля).

"Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий", - добавил глава дипломатического представительства.

Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. "Эффективность "Спутника V" хорошо известна в мире. В России вакцина успешно используется для прививания граждан начиная со второй половины 2020 года. Российские специалисты заявили, что препарат эффективен и против новых штаммов коронавируса", - отметил российский посол.

"Спутник V" в Индии

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" была доставлена в Индию 1 мая. Отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. "Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны. Ранее при иммунизации в Индии использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Применение российского препарата началось в Индии 14 мая. Первую прививку этой вакциной получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра. Стоимость импортированной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% около $13. С расширением поставок "Спутника V" местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена.