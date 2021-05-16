В Турции сообщили, что процесс нормализации после локдауна продлится до 1 июня

АНКАРА, 16 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Турции сообщило в воскресенье, что процесс нормализации после тотального локдауна продлится до 1 июня.

"Процесс нормализации продлится с 05:00 (совпадает с московским временем) 17 мая до 05:00 1 июня", - отмечается в распространенном циркуляре МВД.

В нем также сообщается, что с понедельника в стране комендантский час будет действовать только в будние дни с 21:00 до 05:00 и с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. С 17 мая отменяется запрет на путешествия внутри страны.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что эти ограничения не будут распространяться на иностранных туристов.

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Турции начался в марте, он достиг своего пика 16 апреля, когда показатель достиг отметки в 63 082 новых случая. В связи с этим власти Турции ввели по всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью.

Из-за новой вспышки заболевания Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией, число рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Как сообщалось, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, чтобы снять озабоченность российской стороны и предоставить всю необходимую информацию. Посол Турции в России Мехмет Самсар 4 мая сообщил ТАСС, что Турция до конца мая намерена вакцинировать всех, кто работает в сфере туризма в республике.