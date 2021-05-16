В России вторую неделю подряд выявляют меньше 60 тыс. заболевших COVID-19 за семь дней

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России вторую неделю подряд не превышает 60 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 10 по 16 мая в стране выявили 59 983 новых случая заражения против 57 007 неделей ранее (рост на 5,2%). Вылечились при этом примерно столько же - 59 941 человек, или на 14,8% больше, чем за предыдущие семь дней.

В Москве заболеваемость после небольшой паузы продолжила расти. За эту неделю в городе подтвердили новую инфекцию у 20 709 жителей, это сразу на 17,2% больше, чем за прошлую. Количество выздоровевших также выросло, но все равно оказалось заметно меньше числа заболевших, - 17 118.

Количество летальных исходов в России за семь дней немного выросло и составило 2 545 (против 2 464 за предыдущий аналогичный период). Показатель летальности новой инфекции увеличился за неделю с 2,32% до 2,35%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Число так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за неделю сократилось на 2 503 и составило 268 301. Это минимум с 1 мая.