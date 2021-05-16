Глава РАН заявил, что качество подготовки выпускников российских вузов продолжает падать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Уровень подготовки студентов российских вузов падает, что связано в том числе и со снижением качества школьного образования, заявил в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука".

"Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить", - сказал Сергеев.

Он добавил, что в настоящее время в школьном образовании есть ряд серьезных проблем, одна из которых - отсутствие идеологии, которая "должна строиться на тех ценностях, которые объединяют" жителей страны. Еще одна проблема, как считает глава РАН, связана со школьными учителями.

"Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, это более 100 школ по стране из 32 регионов. <...> Мы считаем, что необходимо, чтобы туда приходили ученые, работали и там начинали сопровождение молодежи. Считаю, что задача сопровождения молодежи, начиная со школы, - одна из главных задач членов РАН", - добавил Сергеев.

По его словам, профессора РАН, например, проводят мероприятия по подготовке учителей, выступают в школах с лекциями, проводят различные сборы.

Форум "Молодежь и наука" - одно из центральных событий Года науки и технологий в России. Он проходит с 15 по 17 мая совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода на площадке Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.