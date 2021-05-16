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Пандемия COVID-19

Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться

Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны коронавируса, а прививаться.

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Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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