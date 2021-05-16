Престижный британский колледж к концу 2023 года завершит строительство кампуса на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 16 мая. /ТАСС/. Престижная британская школа для мальчиков - Даличский колледж - к концу 2023 года завершит строительство кампуса в городе Хайкоу на Хайнане. Об этом сообщили власти провинции.

Как отмечается в информационном материале, опубликованном на сайте хайнаньского правительства, инвестиции в объект, расположенный на территории площадью свыше 228 тыс. кв. метров, составят 1,4 млрд юаней (почти $217 млн по текущему курсу). Отделение колледжа в Хайкоу будет ежегодно обучать до 4,3 тыс. человек.

"Создание филиала Даличского колледжа выгодно повлияет на расширение сферы международного сотрудничества Хайнаня и на динамичное развитие Хайнаньского порта свободной торговли", - отметил источник в администрации провинции. По его словам, правительство намерено сформировать солидную прослойку опытных и высококвалифицированных преподавателей, которые "будут постоянно форсировать развитие местного общего образования".

Власти уже распространили в интернете изображения корпусов и прилегающих территорий филиала британского колледжа, строительство которого идет вовсю в южной части Хайкоу около искусственного водохранилища Фэнъи. Судя по снимкам, учебные здания и преподавательские общежития планируется построить в стиле, напоминающем григорианскую классическую архитектуру. На территории кампуса будут находиться стадион, библиотека, центр международного сотрудничества и дом творчества.

Даличский колледж был основан в 1619 году и первоначально предназначался для обучения группы детей из бедных семей. Считается, что эта школа обеспечивает серьезную академическую подготовку к поступлению в университет.

С апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове порта свободной торговли, власти Хайнаня зарегистрировали 36 филиалов крупных китайских и зарубежных вузов, а также свыше 50 престижных колледжей и прочих общеобразовательных заведений. За три года администрация региона одобрила порядка 110 учебных программ, приступив к реализации примерно 400 профильных проектов. Среди высших иностранных учебных заведений, открывших филиалы на Хайнане - Билефельдский университет прикладных наук (Германия), Школа гостиничного менеджмента Лозанны (Швейцария), Университет Ковентри (Великобритания), Альбертский университет (Канада).