Болгария продлит чрезвычайный режим из-за COVID-19 до конца июня

СОФИЯ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Болгарии намерены продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС) до конца июня. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу bTV заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев.

"Планируем продлить режим чрезвычайной эпидситуации до конца июня, с ним напрямую связаны множество мероприятий, которые в случае отмены ЧЭС действовать не будут", - сообщил он.

Ожидается, что соответствующее решение будет принято на предстоящей неделе. Также будет продлена работа зеленых коридоров по вакцинации населения, каждый желающий в настоящее время может сделать прививку без предварительной записи. На данный момент в стране вакцинировано более 1 113 000 человек, в том числе более 413 тыс. получили вторую дозу.

В Болгарии продолжается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом, за последние сутки было выявлено 203 новых случая, на 315 меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в стране достигло 414 тыс. человек. За 24 часа умерли семь пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 17 250. На лечении в больницах находятся 4 839 пациентов, в том числе 501 в отделениях интенсивной терапии.

В стране до конца мая продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, однако отмена ограничений продолжается. С 1 мая Болгария открыла летний туристический сезон и допускает на свою территорию иностранных туристов.