Около 2,5 тыс. выпускников вузов 2020 года устроились на работу по программе Минобрнауки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. выпускников российских вузов 2020 года устроились с 1 сентября на работу на научно-исследовательские позиции в рамках специальной программы по трудоустройству, запущенной Минобрнауки РФ. Об этом сообщил в воскресенье заместитель директора департамента государственной молодежной политики Минобрнауки Александр Ведехин на форуме "Молодежь и наука".

Программу Минобрнауки России "Содействие занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские позиции в образовательные организации высшего образования и научные организации" запустили 1 сентября 2020 года. Она позволяет выпускникам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры трудоустроиться на научные позиции в подведомственные министерству организации.

"Впервые в текущем учебном году реализована программа, мы кратко называем ее "Наука". Сутью программы является трудоустройство выпускников 2020 года на научные специальности в вузы и научные организации. Всего за текущий учебный год было трудоустроено около 2,5 тыс. выпускников", - сказал Ведехин.

Он также сообщил, что министерство рассчитывает на продление этой программы. "Рассчитываем, что эта программа будет продолжена, и таким образом мы сможем обеспечить <…> увеличение доли молодых исследователей", - добавил Ведехин.