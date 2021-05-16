В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Амурской области в воскресенье из-за подъема уровня воды в реках, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В результате прохождения циклона 14-15 мая, сопровождавшегося выпадением обильных осадков, отмечается уровень подъема воды в руслах рек Селемджа, Правый Уркан, Зея, Томь, Нора. В Приамурье введен режим повышенной готовности. Решение принято на комиссии при правительстве области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По информации амурских синоптиков, возможен небольшой риск подтоплений на территории Селемджинского района в селах Стойба, Февральское, Бысса, Норск и на территории Мазановского района в населенных пунктах Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Таскино.

Как отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, слова которого приводит пресс-служба, подтопление может затронуть 37 жилых домов, почти 100 приусадебных участков, три участка дорог. "В целях подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям главам муниципалитетов поручено провести КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС), организовать круглосуточную работу оперативных штабов муниципальных образований по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проверить резервы финансовых и материальных ресурсов", - отметил Севастьянов.

Кроме того, по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова в регионе проработают вариант создания условных дружин в населенных пунктах, где имеются риски подтопления жилых домов. Министерству природы области поручено подготовить план по дноуглублению притоков рек, в которых отмечается повышение уровня воды, и просчитать объемы ресурсов, необходимых для восстановления и укрепления насыпных дамб.