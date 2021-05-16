В РАН считают, что создание новых учебных научных центров поможет решить проблему кадров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Открытие новых специализированных учебных научных центров (СУНЦ) - школ-интернатов при вузах для одаренных детей - позволит увеличить число молодых специалистов в научной сфере, заявил в воскресенье президент РАН Александр Сергеев в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука".

"Открытие новых СУНЦ должно повлиять на количество школьников, которые останутся в науке. Я думаю, тут зависимость прямо пропорциональная, потому что, если мы занимаемся ориентацией детей в науку, то СУНЦ - это тот самый инструмент, где все стороны этого синхронно работают", - сказал Сергеев.

По его словам, в последние годы влияние родителей и учителей на школьников уменьшается, при этом растет роль влияния интернета.

"СУНЦ - то место, где все должно синхронно складываться. Там нет родителей, но есть хорошо подготовленные учителя, правильные программы обучения, правильное использование интернета и программ обучения [в режиме] онлайн. <...> И надо по-современному подойти к их оборудованию. Я думаю, что это хорошая возможность для нас увеличить приток мотивированной молодежи в университеты и в науку",- сказал Сергеев.

В России учреждены 10 таких учебных научных центров: при МГУ, Санкт-Петербургском госуниверситете, Уральском федеральном университете, Новосибирском национальном исследовательском госуниверситете, Южном федеральном университете, Северо-Восточном федеральном университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева - КАИ, Северо-Кавказском федеральном университете и Нижегородском государственном университете.

Ранее в ходе парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны" 13 мая Сергеев привел данные, согласно которым число исследователей в РФ за последние 15 лет сократилось на 17,5%, в то же время практически все другие страны мира демонстрируют рост на 30-130%. При этом, согласно данным Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", научная карьера остается непривлекательной для выпускников российских вузов, так как лишь около 1% из них связывают свое будущее с исследовательской работой.