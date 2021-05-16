В Волоколамске открыли памятник митрополиту Питириму

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Памятник митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму (Нечаеву), созданный к 95-летию со дня его рождения при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), открыли в воскресенье в Волоколамске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Автором бронзового памятника стал заслуженный художник России Юрий Хмелевской, монумент создали по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, представляя памятник, привел слова Питирима: "Жизнь многообразна - делаешь одно, думаешь другое, отвечаешь третье. Быть совершенным во всех сферах деятельности - удел единиц. Поэтому человек, который концентрирует свои силы в одном направлении, всегда достигает максимального". Он добавил, что именно таким человеком был сам митрополит. "Он всю жизнь концентрировал свои усилия, выбирал какое-то одно дело и всегда добавился в нем результата, будь ли это помощь конкретным людям, общинам, будь ли это служение богу", - подчеркнул помощник президента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что, хотя и не был знаком с митрополитом лично, но знает огромное количество людей, которым он помогал и которых "он вдохновлял, имея высокую духовность и желание всегда быть рядом, когда сложно".

В свою очередь председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) отметил, что митрополиту Питириму было поручено возродить богослужебную жизнь в отечественных храмах в тяжелейшей для церкви ситуации в конце 1950-х - 1960-х годах. И по словам митрополита Тихона, владыка Питирим сохранил не только церковную литературу, но и образ православного архиерея, который передавался из поколения в поколение. "Митрополит Питирим создал новый огромный богослужебный корпус нашей церковной литературы, он издавал и мужественно бился за это издание и Священного Писания, и молитвослова", - рассказал он.

О митрополите

Митрополит Питирим (Константин Нечаев) родился 8 января 1926 года в Мичуринске (Тамбовская область). Окончил Московский институт инженеров транспорта, затем Московский православный институт (ныне - Московская духовная академия и семинария). Занимал посты инспектора Московских духовных школ, ответственного редактора "Журнала Московской патриархии", позднее председателя издательского отдела Московской патриархии.

В 1963 году хиротонисан в епископа Волоколамского, викария Московской епархии, а в 1986 году - в сан митрополита с титулом "Волоколамский и Юрьевский". Был членом комитета Верховного совета СССР по делам воинов-интернационалистов, членом Комиссии по вопросам депутатской этики.

Митрополит Питирим умер 4 ноября 2003 года, похоронен на Даниловском кладбище Москвы.