В ЮАР представили законопроект, дающий женщине право сразу иметь несколько мужей

ПРЕТОРИЯ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект реформы института брака, который среди прочего предоставляет женщине право иметь одновременно несколько мужей. Об этом сообщила в воскресенье местная радиостанция Jacaranda FM.

Документ, подготовленный министерством внутренних дел, призван обеспечить в ЮАР социальное равенство между женщинами и мужчинами, так как существующее законодательство разрешает последним иметь одновременно несколько жен, отмечает радиостанция. Так, предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума на законном основании имеет четырех жен.

"Решение о том, чтобы узаконить полиандрию - право женщины иметь сразу несколько мужей, было принято после тщательного рассмотрения вопроса о гендерном равенстве, - подчеркивается в сопровождающем законопроект комментарии руководства МВД. - Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей".

На данный момент проект нового закона о браке поступил на общественное обсуждение. "Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", - подчеркнули в министерстве. Общественное обсуждение продлится до конца июня.