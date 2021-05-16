Город Санья вовлек мусульманскую общину в развитие Хайнаньского свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 16 мая. /ТАСС/. Мусульманская община города Санья в провинции Хайнань принимает все более активное участие в процессе развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила китайская газета Global Times .

"С тех пор, как был провозглашен Хайнаньский свободный порт, у нас не бывает сезонного затишья", - приводит издание слова Ха Чжибао, занимающего должность секретаря парткома муниципального образования Хуэйхуэй - одного из двух мест массового проживания мусульман в Санья. Как уточнил чиновник, на фоне непрекращающегося роста популярности Хайнаня представители исламской общины города оказываются все больше вовлечены в бурное развитие туристической отрасли острова.

"Мы приветствуем представителей различных культур и приглашаем их посетить мусульманскую общину, чтобы побольше узнать о нашей культуре", - заявил исполнительный директор Исламской ассоциации провинции Хайнань Ли Шаохуа. По его словам, проживающие в Санья мусульмане толерантно относятся к другим религиям и философским мировоззрениям.

"Приглашаем представителей различных культур посетить мусульманскую общину и узнать побольше о наших духовных ценностях", - добавил глава организации. Как он уточнил, проживающие на Хайнане последователи исламской веры стремятся к укреплению международных контактов. "На фоне развития Хайнаньского порта свободной торговли власти поощряют молодежь изучать иностранные языки, в том числе арабский", - рассказал Ли Шаохуа.

Согласно официальной статистике, в Санья проживает не менее 9,4 тыс. человек, исповедующих ислам. Мусульманская община существует на Хайнане уже порядка 1,5 тыс. лет, многие ее представители - потомки персидских и арабских купцов, обосновавшихся на острове еще при династии Тан (618-907). В Санья также проживает малая народность тямов, предки которых переселились на остров из Вьетнама в ходе военных конфликтов на Индокитайском полуострове в X-XIV веках. Кроме того, в последнее время в провинцию усилилась миграция из регионов Северо-Западного Китая, где исторически проживают многочисленные приверженцы ислама, - из Синьцзяна и Нинся-Хуэйского автономного района.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.