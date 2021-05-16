Посольство РФ: данных о пострадавших при обрушении трибуны в синагоге россиянах нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Посольство РФ в Израиле не получало информацию о гражданах России, пострадавших при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу реки Иордан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в российском дипломатическом представительстве.

"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеев, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - сказала собеседница агентства.

"Консульский отдел посольства России в Израиле осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - добавила она.

По меньшей мере два человека погибли, более 50 получили травмы различной степени тяжести в воскресенье при обрушении трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеев близ Иерусалима, сообщает государственное израильское радио Kan. По его данным, полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты.

В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали.