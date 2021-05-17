Как избавиться от рекламных звонков? Собрали способы борьбы со спамом

Какие приложения и сервисы помогут и что сказать оператору кол-центра, чтобы вас вычеркнули из базы клиентов

Если вам кажется, что рекламных звонков стало гораздо больше, чем пару лет назад, вы не ошибаетесь. Сегодня пользователи, бывает, получают по два-три звонка в день. Часто так нам предлагают кредиты, страхование, косметические, медицинские услуги. В прошлом году, по данным ФАС, жалоб на спам-звонки стало больше почти вдвое. Мы собрали пять разных способов, которые позволят ограничить поток ненужных контактов. Способ 1. Заглушать все неизвестные вызовы Можно настроить такую функцию в телефоне. Это поможет не отвлекаться на ненужный звонок. В iPhone: "Настройки" — "Телефон" — "Заглушение неизвестных".

На Android: "Настройки" — "Телефон" — "Блокировка номеров" — "Блокировка неизвестных абонентов". Вы увидите пропущенные вызовы и сможете перезвонить, если поймете, что звонили по делу. Неудобство в том, что можно пропустить нужный звонок, а если звонили с многоканального телефона — дозвониться обратно трудно. Способ 2. Посмотреть, кто звонил Есть сайты и приложения, которые помогут выяснить, из какой компании вам звонили.

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Перед тем как перечислить все варианты, уточним, что эксперты отговаривают использовать одно из популярных приложений — "Гетконтакт", позволяющее видеть, как вы записаны у других пользователей. Это приложение уже заблокировано в Казахстане за нарушение закона о персональных данных. Проблема в том, что пользователи, устанавливая сервис, дают ему доступ ко всем контактам в телефонной книге. А утечки баз данных происходят регулярно. Есть другие способы узнать, кто звонит. Сайты кто-звонит.рф, neberitrubku.ru — здесь пользователи сами пополняют базу нежелательных контактов и оставляют комментарии. Определитель номера от "Яндекса". Это бесплатная функция в приложении сервиса. Номера проверяются по базе "Яндекс.Справочника". Если вам звонят из компании, которая есть в "Справочнике", вы увидите ее название и сферу деятельности. Если организация неизвестна, приложение сообщит предполагаемую категорию звонка. Например: "Возможно, это реклама". Как включить: откройте приложение "Яндекс", нажмите значок с четырьмя квадратами, затем "Определитель номера" — "Включить". Способ 3. Мобильные приложения Приложение Kaspersky Who Calls — автоматически блокирует рекламные звонки. Есть своя база нежелательных контактов, сервис блокирует их, но вы увидите отклоненные вызовы. Другие неизвестные номера будут определяться, вы увидите данные о контакте. 2ГИС — сверяет контакты со своим справочником, показывает название компании, из которой звонят. Truecaller — это альтернатива вышеуказанным сайтам, там пользователи составляют базу спам-номеров. У приложений есть платная (расширенная) и бесплатная версия. Базовая функция — определение спам-номера — везде доступна бесплатно. Способ 4. Сервис мобильного оператора У всех операторов "большой четверки" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" есть платные и бесплатные версии сервисов вроде "Черный список", "Антиспам" "СМС-фильтр", которые позволяют заблокировать звонки и СМС, а также определять звонки со скрытых номеров (у тех же операторов, впрочем, есть и контруслуга "Антиопределитель", для которой их определитель не работает). Способ 5. Правильный разговор с сотрудником кол-центра Убедить оператора вычеркнуть вас из клиентской базы — трудно. Чаще просьбы об этом игнорируют и вам продолжают звонить с предложениями. Хотя некоторые аргументы с высокой вероятностью будут услышаны.

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