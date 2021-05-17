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Как избавиться от рекламных звонков?
Как избавиться от рекламных звонков?
Как избавиться от рекламных звонков?
Как избавиться от рекламных звонков?
Как избавиться от рекламных звонков?

Как избавиться от рекламных звонков? Собрали способы борьбы со спамом

© Михаил Терещенко/ТАСС
Какие приложения и сервисы помогут и что сказать оператору кол-центра, чтобы вас вычеркнули из базы клиентов

Если вам кажется, что рекламных звонков стало гораздо больше, чем пару лет назад, вы не ошибаетесь. Сегодня пользователи, бывает, получают по два-три звонка в день. Часто так нам предлагают кредиты, страхование, косметические, медицинские услуги. В прошлом году, по данным ФАС, жалоб на спам-звонки стало больше почти вдвое. Мы собрали пять разных способов, которые позволят ограничить поток ненужных контактов. 

Способ 1. Заглушать все неизвестные вызовы

Можно настроить такую функцию в телефоне. Это поможет не отвлекаться на ненужный звонок.

  • В iPhone: "Настройки" — "Телефон" — "Заглушение неизвестных".
  • На Android: "Настройки" — "Телефон" — "Блокировка номеров" — "Блокировка неизвестных абонентов".

Вы увидите пропущенные вызовы и сможете перезвонить, если поймете, что звонили по делу. Неудобство в том, что можно пропустить нужный звонок, а если звонили с многоканального телефона — дозвониться обратно трудно. 

Способ 2. Посмотреть, кто звонил

Есть сайты и приложения, которые помогут выяснить, из какой компании вам звонили.

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Перед тем как перечислить все варианты, уточним, что эксперты отговаривают использовать одно из популярных приложений — "Гетконтакт", позволяющее видеть, как вы записаны у других пользователей. Это приложение уже заблокировано в Казахстане за нарушение закона о персональных данных. Проблема в том, что пользователи, устанавливая сервис, дают ему доступ ко всем контактам в телефонной книге. А утечки баз данных происходят регулярно.

Есть другие способы узнать, кто звонит.

Сайты кто-звонит.рф, neberitrubku.ru — здесь пользователи сами пополняют базу нежелательных контактов и оставляют комментарии.

Определитель номера от "Яндекса". Это бесплатная функция в приложении сервиса. Номера проверяются по базе "Яндекс.Справочника". Если вам звонят из компании, которая есть в "Справочнике", вы увидите ее название и сферу деятельности. Если организация неизвестна, приложение сообщит предполагаемую категорию звонка. Например: "Возможно, это реклама". Как включить: откройте приложение "Яндекс", нажмите значок с четырьмя квадратами, затем "Определитель номера" — "Включить". 

Способ 3. Мобильные приложения 

Приложение Kaspersky Who Calls — автоматически блокирует рекламные звонки. Есть своя база нежелательных контактов, сервис блокирует их, но вы увидите отклоненные вызовы. Другие неизвестные номера будут определяться, вы увидите данные о контакте. 2ГИС — сверяет контакты со своим справочником, показывает название компании, из которой звонят. Truecaller — это альтернатива вышеуказанным сайтам, там пользователи составляют базу спам-номеров. 

У приложений есть платная (расширенная) и бесплатная версия. Базовая функция — определение спам-номера — везде доступна бесплатно. 

Способ 4. Сервис мобильного оператора

У всех операторов "большой четверки" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" есть платные и бесплатные версии сервисов вроде "Черный список", "Антиспам" "СМС-фильтр", которые позволяют заблокировать звонки и СМС, а также определять звонки со скрытых номеров (у тех же операторов, впрочем, есть и контруслуга "Антиопределитель", для которой их определитель не работает).

Способ 5. Правильный разговор с сотрудником кол-центра 

Убедить оператора вычеркнуть вас из клиентской базы — трудно. Чаще просьбы об этом игнорируют и вам продолжают звонить с предложениями. Хотя некоторые аргументы с высокой вероятностью будут услышаны.

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"Операторы удаляют из базы пользователей, которым нет 18 лет (такой аргумент убедил один косметический салон перестать мне звонить — прим. автора). Действенный способ — сказать, что вы пожалуетесь в ФАС. В некоторых случаях операторы могут вычеркнуть вас из базы, если вы отвечаете грубо. Или если вы проблемный клиент — например, когда вам предлагают кредит, говорите, что проходите процедуру банкротства из-за того, что не справляетесь с выплатами по существующим долгам", — рассказывает Светлана Л., которая работала в кол-центре, где операторы обзванивали пользователей по базам компаний.

Сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минцифры РФ совместно с операторами связи и банками разрабатывают законопроекты, которые позволят блокировать телефонные номера спамеров и бороться с телефонным мошенничеством. 

Анастасия Акулова

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