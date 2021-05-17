Мосгорсуд начнет рассмотрение по существу иска прокуратуры о признании ФБК экстремистским

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд проведет первое заседание по существу иска прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Заседание назначено на 10:00 мск и пройдет в закрытом режиме, поскольку в материалах искового заявления содержатся секретные сведения. В заседании намерен участвовать адвокат Иван Павлов, обвиняемый в разглашении тайны следствия по делу советника Роскосмоса Ивана Сафронова. Суд назначил Павлову в качестве меры пресечения запрет определенных действий, но он имеет право выступать в суде.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального". Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.