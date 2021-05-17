Опрос: работать сверхурочно приходится 90% сотрудникам в России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Порядка 90% опрошенных сотрудников из российских и зарубежных компаний, работающих в РФ, сообщили, что им приходится работать сверхурочно. Причем каждый четвертый перерабатывает более чем на 10 часов в неделю, свидетельствуют данные исследования международной компании Hays вместе с сервисом "ХабрКарьера", опубликованных в понедельник.

"90% опрошенных профессионалов сказали, что в настоящее время им приходится работать сверхурочно. Треть из них работают сверхурочно от 3 до 5 часов в неделю. 27% респондентов перерабатывают еженедельно на 6-10 часов", - говорится в результатах исследования.

При этом 15% сотрудников сообщают о переработках более чем на 15 часов каждую неделю, 10% опрошенных перерабатывают на 10-15 часов еженедельно. Порядка 14% перерабатывают на 1-2 часа в неделю.

Отмечается, что при этом 17% респондентов довольны своим настоящим местом работы. Треть оценивают удовлетворенность работой и работодателем на 4 из 5 баллов, и еще треть оценивают свое текущее место работы как удовлетворительное, 17% говорят о низкой мотивации и неудовлетворенности работой.

В опросе приняли участие 4 385 профессионалов и 545 работодателей - представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ. Опрос проводился в мае 2021 года.