"Россети Центр" завершают восстановление электроснабжения в Костромской области

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Электроснабжение большинства жителей Костромской области, отключенных из-за последствий урагана, возобновится в ночь с воскресенья на понедельник, энергетики будут работать до полного восстановления работы сетей. Об этом заявил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, который провел выездное совещание штаба в Костромской области, пострадавшей от аномальных погодных явлений в субботу. Об этом говорится в сообщении компании.

В субботу сильный ветер вызвал отключения электроэнергии в Нижегородской и Костромской областях. Помимо сбоев в подаче электроэнергии, ветер повалил деревья, были повреждены автомобили. С некоторых домов сорвало кровли.

"Стихия нанесла существенный урон региону. Сейчас проведена серьезная работа по ликвидации последствий аномальных погодный явлений. Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения жителей Костромской области", - сказал Маковский на заседании штаба, работа которого была организована на территории Макарьевского района.

Энергетики оперативно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. В общей сложности в них задействованы 174 бригады в составе 767 человек и 242 единицы техники, в том числе из других филиалов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Для восстановления энергоснабжения используются резервные источники питания. Днем в воскресенье электроснабжение было восстановлено у всех потребителей Нижегородской области. На заседании штаба специалисты компаний обсудили завершение ликвидации технологических нарушений в энергосетях региона.

"Также было принято решение о перегруппировке сил и средств в наиболее пострадавшие от непогоды муниципалитеты Костромской области: Макарьевский, Кадыйский, Островский, Нейский, Судиглавский, Мантуровский, Антроповский, Кологривский, Парфеньевский районы" - говорится в сообщении об итогах работы штаба. В нем отмечается, что Маковский и члены штаба лично осмотрели последствия урагана, который обрушился на регион минувшим вечером.