ВОЗ предупредила о росте риска смерти от инсульта при увеличении числа рабочих часов

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более ведет к росту риска инсульта на 35% и смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Эти данные приведены в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

"Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов", - отметили эксперты. В докладе говорится, что в 2016 году 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. от болезни сердца, "потому что работали не менее 55 часов в неделю". С 2000 по 2016 год года смертность от инсульта, связанная с чрезмерной продолжительностью работы, выросла 19%, а от болезни сердца - на 42%. Особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. При этом число людей, которые чрезмерно много работают, "растет и составляет сейчас 9% населения мира".

"Ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил о том, что "пандемия COVID-19 существенно изменила характер работы многих людей", и удаленка "стала нормой во многих отраслях промышленности, нередко стирая грань между домом и работой". Кроме того, многие компании вынуждены были сократить масштабы свой деятельности, принять меры для экономии средств. Это приводит к тому, что "люди, все еще получающие зарплату, работают более продолжительное время", чем прежде. "Правительствам, работодателям и работникам нужно совместно согласовать ограничения [продолжительности работы], чтобы защитить здоровье персонала", - подчеркнул гендиректор.

"Работать 55 часов в неделю и больше - это серьезная угроза для здоровья", - заявила в свою очередь директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра. По ее словам, всем нужно осознать, что "продолжительное рабочее время ведет к преждевременной смерти". В ВОЗ высказались в этой связи за принятие в странах законов, запрещающих переработку. Работодатели и профсоюзы, считают в организации, могли бы договориться о гибких графиках работы, предусматривающих одновременно ограничение рабочего времени.