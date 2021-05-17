Кабмин поддержал законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан в целях увеличения их занятости в период отбывания наказания в колониях. Об этом говорится в официальном заключении кабмина, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время наряду с прочими организациями субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность использовать труд осужденных лиц при условии наличия гражданско-правового договора субъекта малого и среднего предпринимательства с учреждением уголовно-исполнительной системы. Трудоустройство осужденных лиц и освоение ими новой профессии будет способствовать дальнейшей ресоциализации данной категории граждан, что соответствует целям социального предпринимательства", - говорится в документе.

"На основании изложенного законопроект правительством РФ поддерживается с учетом указанного замечания", - подчеркивается заключении.

Замечание правительства касается дополнения перечня нормативно-правовых актов, которые потребуется изменить или признать утратившими силу в связи с принятием законопроекта. Автором законопроекта выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, в понедельник он будет внесен в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "в силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания законопроектом предлагается включить в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать социальным предпринимателем, лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Там же говорится, что в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, а также привлекают осужденных к труду на объектах, расположенных вне колоний. Это обеспечивает повышение показателей занятости осужденных, возмещения ущерба потерпевшим, а также способствует адаптации осужденных после освобождения, подчеркивает сенатор. "При этом необходимо дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осужденных в период отбывания наказания. Еще не все производственные мощности УИС загружены, не полностью используется земельный фонд", - добавляет автор.

Согласно законопроекту, предлагаемый подход соответствует решению общественных проблем и усилению внимания к вопросам социальной ответственности. "Кроме того, в рамках организации производства на территории учреждений УИС социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции, и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии", - отмечает Кутепов.