Южная Корея может отменить карантин для вакцинированных граждан других стран

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём поручил правительству как можно скорее создать систему стимулов для поощрения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, сообщает в понедельник телеканал KBS .

"Необходимо как можно скорее выработать меры, которые сделают вакцинацию привлекательной для граждан", - отметил он. В частности, Ким Бу Гём поручил соответствующим ведомствам подготовить двусторонние соглашения с крупными странами о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина.

Глава правительства также призвал граждан доверять властям и поддержать идущую в стране кампанию вакцинации. Он указал, что 89,5% привитых в возрасте старше 65 лет не заразились коронавирусом, а 100% заразившихся той же возрастной категории перенесли болезнь в легкой форме.