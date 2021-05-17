Гидрометцентр Приморья предупредил о высокой пожароопасности леса на западе и юге региона

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр в понедельник опубликовал предупреждение о повышении класса пожароопасности леса в некоторых районах края до четвертого (высокого) уровня.

"17 мая местами в западных районах (Пограничный), в период 18-19 мая в отдельных районах южной половины края (Лазовский, Чугуевский, Кавалеровский) ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям", - говорится в предупреждении.

В конце апреля небольшие и умеренные дожди, прошедшие над большей частью Приморского края, существенно снизили пожароопасность лесов и ликвидировали дым от лесных пожаров, который ранее установился на западе региона. Высокой пожароопасности леса с тех пор не регистрировалось.