В Якутске объявили режим повышенной готовности к паводку

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявлен в Якутске с связи с паводком на реке Лене, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба мэрии столицы Якутии.

"На территории городского округа "Город Якутск" с 15 мая объявлен режим функционирования "Повышенная готовность". Соответствующее распоряжение подписано главой города Евгением Григорьевым", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в мэрии, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава окружной администрации, территориальных органов управления, предприятий и организаций жизнеобеспечения. Обеспечена готовность к развертыванию оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Руководителям служб "Единой государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и спасательных служб обеспечения городского округа рекомендовано организовать усиление сил и средств постоянной готовности предприятий и организаций, входящих в состав служб, и обеспечить готовность к действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Якутии, активная фаза ледохода на реке Лене проходит на территории Олекминского и Хангаласского районов. Протяженность ледохода составляет 692 км, в ближайшие сутки - двое ожидаются подвижки льда у Якутска.

По информации столичной мэрии, уровни воды на реке Лене у Якутска по состоянию на 12:00 (06:00 мск) в понедельник составили: гидропост села Табага - 630 см (при критическом уровне 970 см), наблюдается густой ледоход, гидропост Якутска - 320 см (при критическом уровне 827 см), разводья, гидропост мкр Кангалассы - 508 см (при критическом уровне 1 000 см), лед стоит.