В Казахстане с 1 сентября начнется национальная перепись населения

НУР-СУЛТАН, 17 мая. /ТАСС/. Национальная перепись населения пройдет в Казахстане с 1 сентября по 30 октября текущего года, на ее вопросы можно будет ответить в формате онлайн. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

"Главным новшеством национальной переписи 2021 года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. В текущем году гражданам будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн, либо оффлайн - при подворовом обходе.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи", - говорится в сообщении.

Традиционный сплошной подворовой обход пройдет с 1 по 30 октября, он коснется тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов.

В ходе переписи гражданам зададут 87 вопросов. "В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяется также внимание критериям инвалидности", - пояснили в пресс-службе.

Изначально национальную перепись населения в Казахстане планировали провести с 1 по 30 октября 2020 года. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса перепись перенесли на сентябрь - октябрь 2021 года.