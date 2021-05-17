В Чувашии до конца года создадут два центра помощи женщинам в кризисных ситуациях

ТАСС, 17 мая. Власти Чувашии откроют до конца года два центра для женщин, находящихся в кризисных ситуациях, в городах Канаш и Алатырь. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова.

"Данные центры будут к концу года созданы в двух населенных пунктах Канаш и Алатырь", - сказала собеседница агентства.

Федорова уточнила, что с их появлением повысится доступность такого рода учреждений для жительниц республики. "У нас получается для северного куста - это город Чебоксары, для центрального - город Канаш и для южной части региона - это Алатырь", - пояснила она.

Детский омбудсмен добавила, что в центрах женщины могут как получить определенные услуги, так и остаться на временное проживание вместе с детьми. "По практике того центра, который у нас находится в городе Чебоксары, здесь есть возможность проживать шести женщинам вместе с детьми. Есть возможность приходить на определенное время для того, чтобы получить юридическую услугу", - отметила Федорова.

По ее словам, центры создаются за счет республиканских средств. "Наша инициатива (о создании двух новых центров) была поддержана Олегом Алексеевичем Николаевым - главой Чувашской Республики", - сказала Федорова.