Ученики выпускных классов казанской школы, где произошла стрельба, приступают к обучению

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Более 100 учеников выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, приступают к обучению в соседней школе. Для этого в образовательном учреждении выделена рекреация с четырьмя кабинетами, сообщила журналистам в понедельник директор школы № 174 Аида Ибрагимова.

"На сегодняшний день учебный процесс организован в соответствии с учебными планами школ, гимназии №175, школы №174. Все условия созданы. Дети из гимназии №175 в количестве 86 человек (9-е классы), 28 человек (11-е классы) сегодня приступают к учебному процессу в нашей гимназии", - сказала она.

По ее словам, для этого освобождена рекреация на втором этаже, где находится четыре кабинета. Также выделен учебный кабинет для учителей гимназии №175, где они смогут подготовиться к урокам, заполнить электронные журналы, подвести итоги дня, добавила Ибрагимова. Все учащиеся обеспечены горячим питанием.