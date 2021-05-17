{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Ученики выпускных классов казанской школы, где произошла стрельба, приступают к обучению

Учебный процесс организовали в школе №174

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Более 100 учеников выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, приступают к обучению в соседней школе. Для этого в образовательном учреждении выделена рекреация с четырьмя кабинетами, сообщила журналистам в понедельник директор школы № 174 Аида Ибрагимова.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"На сегодняшний день учебный процесс организован в соответствии с учебными планами школ, гимназии №175, школы №174. Все условия созданы. Дети из гимназии №175 в количестве 86 человек (9-е классы), 28 человек (11-е классы) сегодня приступают к учебному процессу в нашей гимназии", - сказала она.

По ее словам, для этого освобождена рекреация на втором этаже, где находится четыре кабинета. Также выделен учебный кабинет для учителей гимназии №175, где они смогут подготовиться к урокам, заполнить электронные журналы, подвести итоги дня, добавила Ибрагимова. Все учащиеся обеспечены горячим питанием.

 

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Пандемия COVID-19
В Индии зафиксировали за сутки менее 300 тыс. случаев COVID-19 впервые за 26 дней
При этом количество смертельных исходов за 24 часа в мае в седьмой раз превысило 4 тыс.
Читать полностью