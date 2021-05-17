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Стрельба в школе в Казани

Ежедневно более 300 пострадавших от стрельбы в школе Казани обращались к психологам МЧС

На базе школы № 174 продолжат принимать взрослых и детей, нуждающихся в психологической помощи, сообщила директор образовательного учреждения

КАЗАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Психологи МЧС принимали ежедневно более 300 учеников и родителей гимназии № 175 в Казани, в которой произошла стрельба. Помощь оказывали на базе соседней 174-й школы, сообщила в понедельник директор образовательного учреждения Аида Ибрагимова.

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"На базе нашей школы все дни работали психологи МЧС, психологи психологических центров "Росток", "Доверие" и многие другие, ежедневно принималось более 300 детей и родителей. Я думаю, что эта работа продолжится", - сказала она.

По ее словам, сейчас выделено два кабинета для работы психологической службы, и любой ребенок - 174-й школы либо 175-й гимназии сможет получить психологическую помощь.

С сегодняшнего дня свыше 100 учеников казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба, пойдут учиться в соседнюю школу № 174.

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