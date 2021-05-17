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СМИ: турецкая делегация во главе с министром культуры может отправиться в Россию 17 мая

По данным газеты Turizm Güncel, делегация намерена обсудить с российскими коллегами ограничения на перелеты с Турцией

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник в Россию, сообщает газета Turizm Güncel.

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По информации издания, делегация намерена обсудить с российскими коллегами введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием турецкого Минкульта по этой теме.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Как сообщалось, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации, чтобы снять озабоченность российской стороны и предоставить всю необходимую информацию. Посол Турции в России Мехмет Самсар ранее сообщал ТАСС, что Турция до конца мая намерена вакцинировать всех, кто работает в сфере туризма в республике.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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