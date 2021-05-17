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Суд в Японии впервые встал на сторону рабочих строек, пострадавших от контактов с асбестом

На фоне этого решения Верховного суда может возрасти число исков против государства и частных строительных компаний от пострадавших в свое время рабочих и членов их семей

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Верховный суд Японии в понедельник постановил, что правительство страны и строительные компании должны понести ответственность за вред, который был нанесен здоровью рабочих на стройках, где в прошлом использовался асбест. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что это первый случай, когда Верховный суд страны занял сторону пострадавших рабочих в судебных тяжбах по этой проблеме, которые длятся с 2008 года. Истцами в этих делах выступают пострадавшие в свое время от соприкосновения с асбестом рабочие и их родственники. В прошлом сотни рабочих в Японии умерли из-за различных форм раковых заболеваний, развившихся из-за прямого контакта с канцерогенным материалом. Ожидается, что на фоне решения Верховного суда, возрастет число исков против государства и частных строительных компаний от пострадавших в свое время рабочих и членов их семей.

В настоящее время использование асбеста в Японии запрещено.

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