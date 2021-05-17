В Петербурге нашли машину отца Виктора Цоя, заявившего в полицию об угоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Отец погибшего лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя Роберт Цой заявил в правоохранительные органы Санкт-Петербурга об угоне автомобиля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Роберт Цой сообщил, что оставил машину во дворе дома на Гражданском проспекте, но она пропала. Она была на штатной сигнализации", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что машину марки Volkswagen пожилой мужчина не смог обнаружить в воскресенье вечером.

Однако, отметил источник, спустя некоторое время путем осмотра дворов машина была обнаружена неподалеку от того места, где он ее оставил.