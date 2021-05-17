В Думу внесли законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Такое положение содержится в законопроекте, который вносится в Госдуму в понедельник группой депутатов "Единой России", сообщил соавтор, глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В пояснительной записке (есть в распоряжении ТАСС) указано, что наличие медицинских противопоказаний к владению оружием должно устанавливаться "по результатам медицинского освидетельствования, которое может проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения". Освидетельствование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. "При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина", - предлагают депутаты.

"В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией", - говорится в пояснительной записке. Медзаключение будет размещаться в реестре в ГИС Минздрава, Росгвардия получит доступ к этому реестру. Депутаты отмечают, что с гражданина снимается обязанность предоставлять бумажные справки в Росгвардию. По словам Хинштейна, "устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок".

Росгвардия будет оперативно проинформирована о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. "В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием (например, по результатам внепланового освидетельствования), информация об этом также размещается в реестре и направляется оператором ГИС в Росгвардию", - говорится в пояснительной записке. После этого действие разрешения и лицензии на оружие будет приостановлено, оружие изъято, а владелец обязуется в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае уклонения от него или отрицательного заключения медиков гражданин будет лишен права на владение оружием. По словам Хинштейна, речь идет, например, о ситуациях, когда после ДТП в анализах гражданина обнаружились следы наркотиков.

Согласно тексту, перечень основных понятий федерального закона "Об оружии" "расширяется новым понятием "медицинские противопоказания к владению оружием", под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием". "Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации", - указано в пояснительной записке.

Кроме того, вводится "запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием".