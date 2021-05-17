Бастрыкин составил социальный портрет участников незаконной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Участниками несанкционированной акции в Санкт-Петербурге в апреле в основном стали безработные люди, а также приезжие из других регионов. Об этом сообщил в понедельник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Я специально посидел с карандашом, почитал, попросил данные на участников манифестаций, которые были задержаны органами полиции. И вынес интересное наблюдение. Например в Питере, где последняя акция превышала по количеству даже московскую акцию. Почти половина [участников] нигде не работает и нигде не учится. Второй вывод - много приезжих, они особенно себя агрессивно ведут. Это Новгородская, Архангельская области, Псковщина", - рассказал Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

Бастрыкин обратил внимание, что в основном из этих регионов прибывают уже зрелые люди. "Чаще всего неудавшиеся бизнесмены, которые выражают свой протест из-за падения бизнеса", - сказал он. По словам главы СК, меньше стало студентов, но большая часть протестующих - это лица 14-15 лет, школьники, которые "мало еще понимают в происходящих событиях". "Я так понимаю, им нужна движуха, говоря современным языком. Вот они эту движуху обеспечивают", - сообщил Бастрыкин.

"Я полагаю, надо подумать не только об административном регулировании и возбуждении уголовных дел, таких, кстати, немного, а о том, что же делать дальше с этой ситуацией", - добавил он. Бастрыкин считает, что проблема воспитательной работы в наших школах и вузах должна занять свое достойное место.